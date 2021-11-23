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Недвижимость23 ноября 2021 10:56

Прокуратура предложила минстрою Пензенской области соблюдать законодательство о безопасности дорожного движения

В правительство внесено представление об устранении дефектов в мостовом сооружении в Никольском районе
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Фото: Пресс-служба прокуратуры Пензенской области

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, установлено, что на автодороге «с. Большой Вьяс - пгт. Сура - с. Маис», соединяющей Пензенскую область, Республику Мордовия, Ульяновскую область, а также Никольский и Лунинский районы области, расположено мостовое сооружение с серьезными дефектами.

Меры к приведению моста в состояние, отвечающее требованиям безопасности дорожного движения, уполномоченные органы не принимают.

И. о. прокурора региона внес в правительство Пензенской области представление об устранении выявленных нарушений.

Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

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