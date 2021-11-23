В четверг, 25 ноября, в Пензе отключат воду в двух микрорайонах

Фото: Мария ЛЕНЦ
В зону отключения попадают Шуист и ГПЗ-24. Воду отключат на следующих улицах:
- Озерной и переулке;
- Астраханской;
- Чапаева;
- Пойменной;
- Котовского и проездах;
- Активной и проездах;
- Светлополянской;
- Клары Цеткин (д. № 25 и 31);
- Колхозной и проездах;
- Полины Осипенко;
- Буровой и проездах;
- Проезжей и проездах;
- Прогонной и проезде;
- Ново-Озерной;
- Партизанской;
- 2-й Партизанской;
- Расковой;
- Макаренко;
- Долгорукова;
- Поселковой;
- Щорса;
- Матросова и проездах.
Воды не будет с 9:00 до 21:00.