В четверг, 25 ноября, в Пензе отключат воду в двух микрорайонах

Фото: Мария ЛЕНЦ

В зону отключения попадают Шуист и ГПЗ-24. Воду отключат на следующих улицах:

- Озерной и переулке;

- Астраханской;

- Чапаева;

- Пойменной;

- Котовского и проездах;

- Активной и проездах;

- Светлополянской;

- Клары Цеткин (д. № 25 и 31);

- Колхозной и проездах;

- Полины Осипенко;

- Буровой и проездах;

- Проезжей и проездах;

- Прогонной и проезде;

- Ново-Озерной;

- Партизанской;

- 2-й Партизанской;

- Расковой;

- Макаренко;

- Долгорукова;

- Поселковой;

- Щорса;

- Матросова и проездах.

Воды не будет с 9:00 до 21:00.