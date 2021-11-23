Житель Сердобска застрелил пасынка и сбежал с места преступления

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

Ночью 4 ноября в полицию Сердобского района позвонила местная жительница. Женщина рассказала, что ее муж выстрелил из охотничьего ружья в ее сына (мужчина приходился ему отчимом).

Выехавшие на место правоохранители установили, что до инцидента мужчины выпивали, пока, разгоряченные алкоголем, не стали спорить. Пасынок 1991 года рождения несколько раз ударил отчима, а после ушел спать. Однако мужчина 1961 года рождения стерпеть обиду не смог, достал с чердака ружье, вернулся и несколько раз выстрелил в собутыльника, а после скрылся с места происшествия.

Пострадавший скончался в больнице. Подозреваемый был задержан и признал свою вину. По факту возбуждено уголовное дело.