В больницах Пензенской области сняты угрозы гибели людей от недостатка кислорода

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Её ввод в эксплуатацию позволит обеспечить постоянный доступ кислорода к реанимационным койкам на все этажи учреждения.

«Создан закрытый цикл, и даже при максимальной загруженности центра он сможет работать автономно», - доложил главе региона зампред правительства - министр здравоохранения Вячеслав Космачев.

Станции также будут установлены в клинической больнице № 4, областной больнице им. Н.Н. Бурденко и на территории больницы № 6 им. Г.А. Захарьина. Таким образом, все реанимационные отделения будут на автономном кислороде.

«Самое главное – не допустить гибели людей от недостатка кислорода. И если сравнить с напряжённой ситуацией, которая у нас складывалась ещё полтора-два месяца назад, то в данный момент мы сняли эти угрозы», - акцентировал Олег Мельниченко.

Также глава субъекта РФ ознакомился с ходом реконструкции бактериологической лаборатории центра.

Уже выполнены демонтажные работы, устройство свай, наружных сетей водопровода, канализации, теплотрассы, смонтированы перекрытия, идет укладка кирпичных стен подвальных помещений и первого этажа, монтаж лестничных площадок.

«В лаборатории будет проводиться полный комплекс медицинских обследований. Автоматизация позволит делать их расшифровку в течение суток», - уточнил главный врач центра Сергей Рыбалкин.

«Это очень важно - от скорости диагностики зависят качество постановки диагноза и выработка стратегии лечения», - отметил Олег Мельниченко.

Техническое оснащение лаборатории проводится за счёт средств федерального бюджета.