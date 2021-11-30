Жителям Пензенской области расскажут о правильном питании

Фото: Евгения ГУСЕВА

Проблема неправильно питания с каждым годом становится все серьезнее. Если раньше фастфуд был, в основном, любим молодежью, то пандемия коронавируса, самоизоляция и активная деятельность сервисов доставки привели к тому, что все больше граждан предпочитают бургеры и суши домашним обедам.

Проект «Онлайн-школа здорового питания» напомним пензенцам, почему здоровый рацион важен для всех членов семьи. В течение четырех эфиров внештатный диетолог Министерства здравоохранения Пензенской области и специалисты по медицинской профилактике разложат тему по полочкам и ответят на все вопросы.

Расписание эфиров и их темы:

- 1 декабря, 11:00 – «Здоровое питание, общие принципы и основные понятия»;

- 2 декабря, 11:00 - «Как правильно организовать рациональное питание»;

- 3 декабря, 11:00 - «Энергетическое равновесие. Баланс веществ и энергии»;

- 6 декабря, 13:00 - «Что нужно знать для контроля массы тела».

Трансляции состоятся в аккаунтах центра в социальных сетях:

- «ВКонтакте»;

- «Одноклассники».

Свои вопросы специалистам можно направить на электронную почту gbuz_pocmp@mail.ru иди задать непосредственно во время эфира в чате.