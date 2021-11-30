В Мордовии мужчина подозревается в незаконном отстреле трех лосей

Фото: Пресс-служба МВД РМ

25 ноября 2021 года в дежурную часть ММО МВД РФ «Ардатовский» от охотинспектора поступило сообщение о факте незаконной охоты на территории одного из кварталов районного лесничества

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа ММО обнаружила тушу годовалого лося, в нескольких метрах от убитого животного были обнаружены останки еще одного молодого лося.

По подозрению в незаконной охоте задержан 41-летний житель поселка Тургенево.

По информации пресс-службы МВД РМ,25 ноября на автомобиле он заехал на территорию Ардатовского участкового лесничества. При себе имел зарегистрированное охотничье ружье, при этом лицензии на отстрел животных он не получал.

По предварительным данным, мужчина сначала выстрелил в одного лосенка, несмотря на ранение животному удалось убежать. Преследовать его стрелок не стал. Спустя некоторое время он обнаружил и убил второго молодого лося. Однако забрать добычу не смог - насторожил шум приближающейся автотехники.

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Причиненный министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона ущерб составил 80 000 рублей.

Кроме того, дознанием установлена причастность жителя поселка Тургенево к незаконному отстрелу самки лося. В начале ноября мужчина, находясь на территории лесничества, в 3-х км от поселка Октябрьский, убил взрослую особь, на месте разделал тушу и вывез к себе домой. Ущерб составил 80 000 рублей.

Свою вину мужчина не отрицает. В отношении него возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Ему избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Расследование продолжается.