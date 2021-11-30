Голубое топливо пришло в 460 домов Мордовии

Фото: Пресс-служба правительства Республики Мордовия

Обсуждался ход реализации плана социальной догазификации в республике. На сегодня подано 1978 заявок, что составляет 77% от общего числа домовладений, подлежащих газификации. 460 домовладений уже подключены к голубому топливу, до конца 2021 года природный газ появится в 700 домах.

На заседании рассматривалось прохождение отопительного сезона: с 20 сентября на сетях теплоснабжения серьезных аварий не было. Премьер-министр регионального кабмина поручил министерству жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения наладить тесное взаимодействие с Центром управления регионом, где аккумулируются обращения жителей республики.

Значимый вопрос – реализация федеральных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, разработанных Правительством РФ. Это единовременные гранты из расчета 1 МРОТ на одного сотрудника или на индивидуального предпринимателя без работников. На получение единовременных грантов в Мордовии могут претендовать более четырех тысяч предпринимателей. На сегодня поступило чуть больше 2,5 тысяч заявлений.

Еще одна действующая мера поддержки - выдача льготных кредитов по ставке 3% годовых для МСП, ей воспользовался 231 предприниматель. Владимир Сидоров подчеркнул, что срок подачи заявлений завершается 15 декабря и призвал активнее использовать действующие меры поддержки для развития бизнеса.