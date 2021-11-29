В Бековской участковой больнице теперь будет работать врач-гинеколог

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Олеся Гордзелевская закончила целевое обучение в ординатуре. Устроившись на работу в Беково, молодой специалист автоматически стала участницей региональной программы по поддержке медицинских кадров, получив из регионального бюджета 375 тысяч рублей.

Как отмечает сама Олеся, о том, чтобы вернуться в родной поселок после окончания учебы, она думала всегда.

- Зря студенты-медики боятся ездить в деревни, - подчеркивает специалист. – Здесь можно набраться колоссального опыта. Государство тоже поддерживает таких смельчаков. Приезжайте работать в села.