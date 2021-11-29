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Общество29 ноября 2021 7:04

В правительстве Пензенской области очередные кадровые назначения

О них Олег Мельниченко сообщил на оперативном совещании правительства в понедельник, 29 ноября 2021 года
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Вячеслав Космачев назначен заместителем председателя правительства – министром здравоохранения Пензенской области.

Андрей Кудинов – министр государственного имущества Пензенской области.

Михаил Панюхин – министр ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.

Дмитрий Герасимов – заместитель министра ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.

Михаил Кудимов - заместитель министра ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.

Максим Изосимов – заместитель министра – начальник отдела цифровизации программ и информационного обеспечения.

Сергей Бычков – министр культуры и туризма Пензенской области.

Владимир Карпов – заместитель министра культуры и туризма Пензенской области.

Ильдар Мавлюдов - заместитель министра культуры и туризма Пензенской области.

Игорь Щеткин – заместитель министра образования Пензенской области.

Гузяль Баткаева - заместитель министра образования Пензенской области.

Виктор Максимец – первый заместитель министра строительства и дорожного хозяйства – начальник управления дорожного хозяйства.

Сергей Казаков – заместитель министра труда, соцзащиты и демографии Пензенской области.

Дмитрий Матвеев - заместитель министра труда, соцзащиты и демографии Пензенской области.

Евгения Бочкарева – врио министра физической культуры и спорта Пензенской области.

Владимир Жучков – первый заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области.

Екатерина Бойко – заместитель начальника комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры.

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