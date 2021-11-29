В правительстве Пензенской области очередные кадровые назначения

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
Вячеслав Космачев назначен заместителем председателя правительства – министром здравоохранения Пензенской области.
Андрей Кудинов – министр государственного имущества Пензенской области.
Михаил Панюхин – министр ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.
Дмитрий Герасимов – заместитель министра ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.
Михаил Кудимов - заместитель министра ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.
Максим Изосимов – заместитель министра – начальник отдела цифровизации программ и информационного обеспечения.
Сергей Бычков – министр культуры и туризма Пензенской области.
Владимир Карпов – заместитель министра культуры и туризма Пензенской области.
Ильдар Мавлюдов - заместитель министра культуры и туризма Пензенской области.
Игорь Щеткин – заместитель министра образования Пензенской области.
Гузяль Баткаева - заместитель министра образования Пензенской области.
Виктор Максимец – первый заместитель министра строительства и дорожного хозяйства – начальник управления дорожного хозяйства.
Сергей Казаков – заместитель министра труда, соцзащиты и демографии Пензенской области.
Дмитрий Матвеев - заместитель министра труда, соцзащиты и демографии Пензенской области.
Евгения Бочкарева – врио министра физической культуры и спорта Пензенской области.
Владимир Жучков – первый заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области.
Екатерина Бойко – заместитель начальника комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры.