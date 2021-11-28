Лучшим актерским ансамблем на фестивале «МаскерадЪ» была признана труппа Театра доктора Дапертутто

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

В последний день фестиваля на сцене областного театра драмы показали спектакль «Мертвые души», созданного Михаилом Булгаковым по поэме Гоголя. После этого жюри «Маскерада» подвело итоги. В этот году фестиваль приурочен к 130-летию со дня рождения Михаила Булгакова, и поэтому названиях всех номинацию были позаимствованы из его произведений.

Список победителей выглядит следующим образом:

- номинация «Рукописи не горят» (за сохранение наследия Булгакова) - Московский театр на Юго-Западе за спектакль «Мастер и Маргарита»;

- номинация «Интересная история» - Саратовский академический театр драмы имени И.А. Слонова за спектакль «Школа жен»;

- номинация «При свечах» (лучший дуэт) – Татьяна Иванова и Виталий Гришкин (ТЮЗ города Заречного), исполнившие роли Макарской и Сильвы в спектакле «Старший сын»;

- номинация «Начало приключений» (за яркое начало театрального пути) – Никита Киселев (ТЮЗ города Заречного), исполнивший роль Васеньки в спектакле «Старший сын»;

- номинация «Явление героя» - Никита Хайкин (Пензенский ТЮЗ) за роль Репетилова в спектакле «Горе от ума»;

- номинация «Блестящая шайка» (лучший актерский ансамбль» - Театр доктора Дапертутто за спектакль «Влюбленный Журден»;

- номинация «Лестница в рай» - главный художник Пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского Олег Авдонин;

- номинация «Сеанс черной магии» (лучший спектакль) – «Мертвые души» в постановке Пензенского областного драматического театра;

- номинация «Мастер» - Сергей Казаков, исполнивший роль Чичикова в пьесе «Мертвые души».

Специальный диплом фестиваля получил студент ПГУ, резидент «Квартала Луи» Максим Борисов, сыгравший лакея Петрушку в «Мертвых душах».

Завершился фестиваль исполнением гимна «Маскерада».