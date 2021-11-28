В Пензенской области школам 16 районов переданы 28 новых школьных автобусов

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Ключи от автотранспорта представителям учебных заведений в субботу, 27 ноября 2021 года, вручил врио председателя правительства Пензенской области Алексей Костин.

Он напомнил, что обновление школьных автопарков в рамках проекта «Школьный автобус» реализуется в стране по поручению Президента России Владимира Путина.

Модернизация школьных автопарков осуществляется поэтапно. В 2019 году приобретено 62, а в 2020 году - 50 автобусов. Они отправлены в 21 муниципальный район и 2 государственные специальные коррекционные школы.

В 2021 году реализация программы продолжается. В числе закупленных на федеральные средства - 20 автобусов марки ПАЗ и 8 марки ГАЗ на 23 и 11 мест каждый, соответственно. Они призваны заменить старую технику, возраст эксплуатации которой превышает 10 лет.

Для обеспечения безопасности автобусы оснащены дополнительной ступенькой у передней двери, устройствами препятствующими движению при открытых дверях и со скоростью выше 60 км/ч, укомплектованы цифровым тахографом и системой ГЛОНАСС/GPS.

Переданный сегодня новый транспорт будет работать на школьных маршрутах 16 районов области.