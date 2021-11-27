В Пензе отмечены лучшие аграрии

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Глава субъекта РФ, поздравил сельчан с профессиональным праздником и поблагодарил за высокие производственные показатели.

«Мы не только обеспечиваем собственную продовольственную безопасность, но и отправляем сельхозпродукцию на экспорт.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 2 миллиона 400 тысяч тонн при лучшей урожайности в ПФО – 28,1 центнеров с гектара. Лидирующие позиции в округе у животноводов области.

Особое внимание уделяется в регионе развитию малых форм хозяйствования. В текущем году на их поддержку государство направило более 170 млн рублей. Создано 15 новых производств.

По словам Олега Мельниченко, Пензенская область является привлекательным для инвесторов регионом. Отметил при этом инвестпроекты, реализуемые ГК «Дамате», «Русской молочной компанией», «Авиаген Торкейз», ПАО «Группа Черкизово» и другие.

Назвал губернатор и основные приоритеты в дальнейшей деятельности – рост производства молока, сохранение лидирующих позиций урожайности, продолжение ввода в севооборот земель сельхозназначения, развитие сельских территорий.

В завершение Олег Мельниченко вручил дипломы победителей отраслевых соревнований главам Пензенского, Нижнеломовского, Вадинского и Никольского районов. Кроме того, дипломами отмечены и работники пензенских сельхозпредприятий.