В Пензе из троллейбуса на ходу выпал пассажир

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Следственным отделом по Железнодорожному району Пензы СУ СК России по Пензенской области по факту получения телесных повреждений мужчиной 1982 года рождения при падении из троллейбуса возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, утром 26 ноября 2021 года на улице Суворова в городе Пензе после посадки пассажиров троллейбус начал движение, при этом одна из дверей транспортного средства была открытой.

В результате пассажир – 39-летний мужчина выпал из движущегося троллейбуса через открытую дверь и получил травму головы. Пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия. Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.