В Пензенской области снова пройдет кинофестиваль «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Именно киноконцертный зал станет главной площадкой фестиваля, который пройдет в нашем регионе уже в 13-й раз. Кинопоказы будут организованы с 1 по 5 декабря, и в этот раз посмотреть фильмы можно будет также в кинотеатрах «Современник» и «Высшая лига».

- Специальным гостем фестиваля станет советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, Народный артист России Сергей Никоненко, - рассказала врио министра культуры и туризма области Татьяна Курдова.

Всего будет организована 12 сеансов игрового кино: 10 из них пройдут в Пензе, и по одному – в Кондоле и Кузнецке. Помимо этого, зрителям покажут шесть документальных фильмов. Завершится фестиваль церемонией награждения. Будут выбраны лучший актер, лучший молодой актер и «Джентльмен кино».

Как отметила заместитель Директора ГАУК ПО «Пензаконцерт» Любовь Сычева, билеты на показы уже доступны в кассах учреждения. Посетить сеанс можно будет при наличии QR-кода или медотвода.