В Пензенскую область доставлена крупная партия вакцины

Фото: Алексей Булатов

Всего поступило:

-«Спутник V» - 1 800 комплектов;

-«Спутник Лайт» - 24 000 доз;

-«ЭпиВакКорона» - 10 800 комплектов;

- «КовиВак» - 2 475 комплектов.

В ближайшее время все будет распределено пропорционально в пункты вакцинации медицинских организаций Пензенской области.

С начала иммунизации объём поставленной вакцины в Пензенскую область составил 937 461 комплект.

По состоянию на 25 ноября 2021 года первый компонент получили более 725 тысяч человек, в том числе повторную вакцинацию прошли более 68 тысяч человек. Завершили вакцинацию полностью 616 645 жителей области.

Напомним, что в Пензенской области функционирует 75 пунктов, где работают прививочные кабинеты, также они организованы в крупных торговых центрах Пензы и Доме молодежи.

Помните, вакцинация - единственный способ защитить себя от тяжелого течения заболевания и летального исхода!