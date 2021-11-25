«Арбековские пруды» в Пензе благоустроят в рамках концессии

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

«Концессия позволит создать новую точку притяжения жителей и содержать ее в надлежащем состоянии без привлечения бюджетных средств», – отметил глава администрации Пензы.

Для развития территории у водоема планируется привлечь строительные компании, которые возводят в микрорайоне жилые комплексы.

Участники встречи обсудили вопросы, связанные с предоставлением земельных участков для комплексного благоустройства. Принято решение создать совместную рабочую группу, которая займется выработкой условий концессии.

Инвестор, с которым заключат концессионное соглашение, будет определяться в ходе конкурсных процедур.