В Пензе Антонине Филипповне Кириллиной вручили поздравление от Президента Владимира Путина

фото: Пресс-служба администрации Пензы

Поздравить ветерана со знаменательной датой приехал заместитель главы администрации Октябрьского района Сергей Лобанкин.

Антонине Филипповне переданы также поздравительные письма губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, главы города Владимира Мутовкина и главы администрации Октябрьского района Андрея Гришина. Вручены цветы и подарки.

Антонина Филипповна родилась в Пензе. Окончила школу фабрично-заводского ученичества. В июле 1941 была призвана в ряды Советской армии, назначена мастером по ремонту обмундирования для военных во фронтовую ремонтную мастерскую. Весной 1942 года добровольцем ушла на фронт, попала на 2-й Украинский. Затем служила до конца войны на санитарном поезде.

По окончании войны Антонина Кириллина вернулась в Пензу, устроилась работать в литейный цех на Дизельный завод. Общий трудовой стаж ветерана составил более 50 лет.

Антонина Филипповна с мужем воспитала троих детей, имеет пять внуков и девять правнуков.