Фото: МХК "Дизелист"

25 ноября состоится вторая игра домашней серии МХК «Дизелист» против команды МХК «ГУОР» из Ярославля. Матч пройдет на льду СЗК «Дизель-Арена» в 19:00 часов.

Вчера пензенская команда одолела соперников из Ярославля со счетом 6:1

Ссылка на текстовую трансляцию матча 25 ноября: https://online.khl.ru/online/ Ссылка на видеотрансляцию: https://www.youtube.com/watch?v=hp9bEbFsCgU

«Дизелист» проведет второй домашний матч против «ГУОР»

Вчера пензенская команда одолела соперников из Ярославля со счетом 6:1