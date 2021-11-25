В Пензенской области на ремонт школ за два года будет направлено около миллиарда рублей

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В четверг, 25 ноября 2021 года, Олег Мельниченко принял участие в заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Марат Хуснуллин призвал к увеличению количества региональных заявок на получение средств федерального бюджета, устранению правовых и организационных барьеров – для выстраивания чёткой и оперативной работы, соблюдению сроков подготовки проектно-сметной документации и технических заданий на объекты, подлежащие ремонту.

В Пензенской области, отметил Олег Мельниченко, на предоставление субсидий из федерального бюджета для софинансирования расходов по указанному направлению подана заявка на 2022-2023 годы.

В течение ближайших двух лет планируем отремонтировать более 23-х пензенских школ. Из них, как минимум, 11 объектов – в следующем году. За два года на эти цели должно быть направлено порядка одного миллиарда рублей», - сообщил губернатор.