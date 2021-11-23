Счетная палата РФ согласовала кандидатуру для назначения на должность главы Счетной палаты Пензенской области

Предложение рассмотреть кандидатуру действующего председателя областной Счетной палаты для назначения на новый срок полномочий внес губернатор Олег Мельниченко.

Согласно федеральному законодательству, руководитель регионального контрольно-счетного органа утверждается после обращения в Счетную палату РФ за заключением о соответствии определенным законом требованиям. У кандидата обязаны быть высшее образование, опять работы не менее пяти лет и отличные знания законодательства.

- Михаил Николаевич — уроженец Пензенской области, имеет высшее профильное образование, стаж работы на государственной службе — более 30 лет. Возглавляет региональную Счетную палату с 2006 года, – отметил спикер регионального парламента Валерий Лидин.

Квалификационная комиссия под председательством замглавы Счетной палаты РФ Галины Изотовой, рассмотрев представленные документы, согласовала кандидатуру Михаила Макарова. Назначение председателя Счетной палаты Пензенской области состоится на очередной сессии регионального парламента.