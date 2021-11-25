Пензенские медики получают выплаты за дополнительную нагрузку

Фото:Пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области

По Постановлению Правительства РФ выплаты планируется провести за период с 27.08.2021 по 31.12.2021.

На данные цели из федерального бюджета выделено более 72 млн рублей. Столько же на условиях софинансирования выделено губернатором Пензенской области из регионального бюджета.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения Пензенской области, 115 человек уже получили выплаты. Основной объем стимулирующего вознаграждения работники получат в ближайшие недели. В вакцинации участвует врач, который осматривает пациента, медсестра, которая вводит вакцину, регистратор, и прочие сотрудники.

Напомним, в Пензенской области от новой коронавирусной инфекции привились более 64% взрослого населения. Чтобы можно было говорить о коллективном иммунитете, нужно, чтобы было привито 80% жителей региона.