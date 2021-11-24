Газификацию Пензенской области губернатор обсудил с представителями ООО «Газпром межрегионгаз»

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В ней приняли участие член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков, гендиректор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, гендиректор«Газпром инвест» Вячеслав Тюрин.

По мнению Олега Мельниченко, благодаря реализуемым проектам «Газпром межрегионгаза», в регионе удалось достичь высокого уровня газификации – 90,89 процентов. Для выполнения поставленной Президентом РФ задачи догазификации населённых пунктов в области создан и активно работает профильный штаб.

До 31 декабря 2022 года запланировано подключить к природному газу 2 тыс. 676 домовладений в 390 населённых пунктах. На территории Пензенской области определён единый оператор - ООО «Газпром газификация». Обратившись в эту организацию, жители могут получить комплексную услугу по газификации с проведением всех строительных работ и установкой оборудования.

«На сегодняшний день заключён 1 271 договор на догазификацию. До границ земельных участков проведён газ по 378-ми договорам, уже подключено 340 домовладений. Реализация программы развития газоснабжения и газификации Пензенской области будет завершена в 2025 году, и это поможет людям улучшить жилищные условия, повысит качество жизни граждан», - отметил Олег Мельниченко.

Стороны рассмотрели вопрос согласования плана-графика синхронизации программ по газификации регионов РФ на 2022 год.

В текущем году на территории Пензенской области работы выполнены в полном объёме – построены и введены в эксплуатацию газопроводы высокого давления в селе Средняя Елюзань Городищенского района, Кузнецке и селе Потьма Мокшанского района.