Фото из личного архива депутата

Несколько лет назад в дом жительницы Пензы пришла беда: у ее дочери обнаружили рак. В 2012 году в НИИ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко пациентке была сделана операция. И вроде бы болезнь отступила, и надо радоваться, но очередное обследование показало, что это не так. В феврале прошлого года женщине сделали еще одну операцию и назначили химиотерапию.

- Лечение требует постоянных поездок в Москву. Для этого нужны немалые деньги, а их у нас нет. Помогите, пожалуйста, - поделилась своей проблемой мать пациентки на встрече с Вениамином Африкановым. Она пришла с уверенностью, что ей помогут: до этого пензячка уже не раз обращалась к народному избраннику.

- Чужих бед не бывает, - отмечает парламентарий. - Часто к нам обращаются граждане, имеющие трудное материальное положение, и мы, парламентарии, стараемся помочь людям, выслушать их и найти пути решения проблемы.

Необходимые средства были выделены.

Фото из личного архива депутата

В ноябре прошлого года семья Китовых из города Никольска отправила заявки на сайт всероссийской акции «Елка желаний». Активное участие в ней приняли пензенские единороссы -местные и региональные отделения, депутаты партии «Единая Россия» всех уровней, общественные организации, бизнес-сообщество.

В дружной семье Китовых подрастают четверо ребятишек: двое сыновей и две дочки. Каждый загадал свое желание и твердо верил, что оно сбудется. Исполнить мечту четырехлетней Анечки помог Вениамин Африканов, подарив девочке новенький велосипед.

Нередко к депутату обращаются и те, кому нужна помощь в ремонте или строительстве единственного жилья.

В конце июня на Пензенскую область обрушился сильнейший ураган. В Сосновоборске на один из домов на улице Калинина рухнуло дерево, сильно повредив крышу.

Хозяйка жилища – инвалид первой группы – была не в состоянии оплатить ремонт и с ужасом ждала осени. Узнав о проблеме женщины, Вениамин Африканов не остался безучастным и не только выделил средства, но и лично проконтролировал, чтобы ремонт был завершен до наступления холодов.

Летом этого года жительница села Шкудим пожаловалась депутату на перебои с электричеством. По настоянию Вениамина Африканова было произведено обследование электрооборудования. После проведённой ревизии и замены трансформатора ситуация с электроснабжением в селе нормализовалась.

Фото из личного архива депутата

Словами признательности вспоминают Вениамина Викторовича и жители Липовки в Лунинском районе за финансирование ремонта подъездной дороги и благоустройство артезианской скважины в селе. А в Никольске благодаря депутату дошколята и их родители радуются новой игровой площадке возле детского сада № 5.Деньги на ремонт водонапорной башни в селе Николо-Барнуки Сосновоборского района – тоже заслуга парламентария.

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Хватает в послужном списке народного избранника более мелких по масштабу, но не менее важных для людей дел: ежегодно он оплачивает подсписку на районные газеты для пенсионеров. Близится Новый год – а это значит, что несколько сотен детей из малоимущих, неполных и попавших в трудную жизненную ситуацию семей при содействии Вениамина Африканова получат свои сладкие подарки.

А пока продолжаются регулярные встречи депутата с жителями в Никольском и Сосновоборском районах, в результате которых, мы уверены, жизнь в Сурском крае станет ещё немного лучше и комфортнее.

ДОСЬЕ «КП»

Вениамин Викторович Африканов

Депутат Законодательного Собрания Пензенской области.

Родился 25 октября 1976 года в городе Пензе.

Образование высшее - в 1999 году окончил Пензенский государственный университет по специальности «экономист-менеджер».

В настоящее время занимает должность первого заместителя генерального директора ООО «ТНС энерго Пенза».

Награжден благодарностью Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Почетной грамотой Законодательного Собрания Пензенской области, Почетной грамотой губернатора Пензенской области.

Избирался депутатом Законодательного Собрания Пензенской области пятого созыва.

10 сентября 2017 года избран депутатом Законодательного Собрания шестого созыва от Пензенского регионального отделения Партии «Единая Россия», региональная группа № 16. Член комитета по государственному строительству и вопросам местного самоуправления, член комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания Пензенской области, и депутатской этике. Входит в состав фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Пензенской области.