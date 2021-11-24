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Звезды24 ноября 2021 7:01

Четвертый театральный фестиваль «МаскерадЪ» стартовал в Пензе

Его открытие во вторник, 23 ноября 2021 года,началось с театрального пролога в исполнении пензенских актеров. Затем прозвучал гимн «Маскерада»
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры и туризма Пензенской области

Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры и туризма Пензенской области

Со знаменательным событием пензенцев поздравила врио министра культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

«Сегодня стартует один из наших брендовых фестивалей. В год 130-летия со дня рождения М.А. Булгакова 6 театров-участников из 3 регионов России покажут спектакли по произведениям не только самого Михаила Афанасьевича Булгакова, но и авторов, с которыми его творчество в той или иной степени связано», - отметила Татьяна Курдова.

После завершения официальной части начался первый спектакль фестиваля: сценическая версия самого знаменитого булгаковского творения - романа «Мастер и Маргарита» (16+) в исполнении Московского театра на Юго-Западе. Постановке легендарного Валерия Беляковича уже почти 30 лет, но сих пор это - одно из самых ярких воплощений закатного романа Булгакова на российской сцене.

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