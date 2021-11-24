Реорганизация МУПов Пензы сократит расходы бюджета на их содержание

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Такую задачу глава администрации города Александр Басенко поставил в ходе очередной планерки во вторник, 23 ноября 2021 года. И теперь совместно с управлениями администрации, заместителями мэра руководители МУПов должны коллегиально подготовить предложения.

В соответствии с изменениями федерального законодательства большинство государственных и муниципальных унитарных предприятий в стране до 2025 года должны пройти процедуру реорганизации либо быть ликвидированы.

Цель сократить издержки на их содержание, оптимизировать деятельность, повысить конкуренцию в сфере оказываемых ими услуг.

В Пензе будет проведен анализ текущей деятельности 11-ти муниципальных унитарных предприятий – «Зеленое хозяйство г. Пензы», «Пензадормост», МУП по очистке города, «Пензенские бани» и другие.

И только одно соображение Александра Басенко о том, что у реорганизованных предприятий должны быть централизованная бухгалтерия, единые планово-экономическая служба и юридический отдел, говорит о серьезном потенциале экономии средств.