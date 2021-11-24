В Пензенской области при проверке водитель предъявил поддельные права

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Автомобиль данного гражданина был остановлен сотрудниками ГИБДД на 54 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Колышлей-Сердобск-Беково». Полицейским он предъявил водительское удостоверение с признаками подделки. Поддельный документ был отправлен в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области, где исследование это подтвердило.

Сотрудники полиции Колышлейского района возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.