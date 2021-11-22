В Пензе прошла рабочая встреча губернатора и начальника Куйбышевской железной дороги

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Стороны рассмотрели вопросы безопасности граждан на объектах железной дороги,модернизации инфраструктуры, повышения уровня комфорта перевозок, развития транспортно-логистических услуг.

Начальник магистрали проинформировал губернатора об основных производственных показателях, поблагодарил его за внимание к отрасли и поддержку.

Олег Мельниченко отметил, что между компанией-перевозчиком и регионом выстроены конструктивные отношения.

Особое внимание он уделил продолжению совместного проекта по предоставлению логистических услуг - контейнерного поезда «Пенза – Харбин (Китай) – Пенза».

Затронул тему развития железнодорожного туризма, в том числе, организации на регулярной основе ретро-поездок на паровой тяге по маршруту «Пенза – Белинская», которые положительно оценили жители и гости Пензенской области.

Были обсуждены и возможности совместной реализации таких крупных инвестпроектов как строительство нового производственного комплекса подготовки кадров, модернизация Детской железной дороги, развития вокзального комплекса станции Пенза-1, который необходимо оснастить современной системой кондиционирования, капитального ремонта требуют посадочные платформы.

Еще одной темой встречи стала организация пассажирских перевозок. В частности, в декабре текущего года запланирован запуск «рельсового автобуса» на участке «Пенза-1 – Белинская – Пачелма». С декабря 2022 года будет запущен новый маршрут «Самара – Пенза – Саранск – Москва», который планируется обслуживать новым подвижным составом «Ласточка».

Кроме того, стороны рассмотрели мероприятия по обустройству современных пешеходных переходов и приведение железнодорожных переездов к эталонному состоянию.

«У нас с вами широчайшие возможности для сотрудничества», - резюмировал Олег Мельниченко, подчеркнув, что в основе всех проектов должны лежать интересы жителей Пензенской области.