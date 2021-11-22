Светодиодные игрушки «Снежинка», тысяча шаров и снежок скоро оживят главную елку Пензы

Фото: Михаил Фролов
Они и выполнят все работы по сборке каркаса 25-метрового искусственного дерева.
Накануне конструкция была отремонтирована. Все элементы прошли пескоструйную обработку и покраску.
После монтажа каркаса, хвои и декоративного ограждения, на главной елке Пензы разместят светодиодные игрушки «Снежинка», гирлянду, макушку, а также около тысячи шаров.
Полную сборку планируется закончить 10 декабря.
Фото: Пресс-служба администрации Пензы
Также центральную площадь города украсят 20 светодиодных елочек. Здесь же будет работать приемная Деда Мороза.