Светодиодные игрушки «Снежинка», тысяча шаров и снежок скоро оживят главную елку Пензы

Фото: Михаил Фролов

Они и выполнят все работы по сборке каркаса 25-метрового искусственного дерева.

Накануне конструкция была отремонтирована. Все элементы прошли пескоструйную обработку и покраску.

После монтажа каркаса, хвои и декоративного ограждения, на главной елке Пензы разместят светодиодные игрушки «Снежинка», гирлянду, макушку, а также около тысячи шаров.

Полную сборку планируется закончить 10 декабря.

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Также центральную площадь города украсят 20 светодиодных елочек. Здесь же будет работать приемная Деда Мороза.