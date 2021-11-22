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Общество22 ноября 2021 11:21

Светодиодные игрушки «Снежинка», тысяча шаров и снежок скоро оживят главную елку Пензы

Сегодня, 22 ноября 2021 года, начали ее монтаж на площади Ленина сотрудники МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы»
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Михаил Фролов

Фото: Михаил Фролов

Они и выполнят все работы по сборке каркаса 25-метрового искусственного дерева.

Накануне конструкция была отремонтирована. Все элементы прошли пескоструйную обработку и покраску.

После монтажа каркаса, хвои и декоративного ограждения, на главной елке Пензы разместят светодиодные игрушки «Снежинка», гирлянду, макушку, а также около тысячи шаров.

Полную сборку планируется закончить 10 декабря.

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Также центральную площадь города украсят 20 светодиодных елочек. Здесь же будет работать приемная Деда Мороза.

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