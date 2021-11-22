Осенний призыв: 1150 пензенцев встанут в строй

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В режиме видеоконференцсвязи рассмотрены меры по выполнению мероприятий призыва в ВС РФ в октябре - декабре 2021 года. В соответствии с государственным заданием, наш регион должен обеспечить призыв на военную службу 1150 граждан.

Среди проблемных моментов организации призыва Олег Мельниченко назвал несвоевременное оповещение граждан о вызове на мероприятия по призыву, недостаточный уровень мероприятий по привлечению уклонистов к ответственности, предусмотренной законом, сложности в организации медобследования призывников в условиях новой коронавирусной инфекции.

По мнению Главы региона, призыв граждан на военную службу является важнейшим вопросом обеспечения безопасности России. «Вы видите, какая складывается общественно-политическая обстановка вокруг Российской Федерации, - подчеркнул губернатор.

По словам военного комиссара Пензенской области Андрея Суркова, в настоящее время мероприятия по призыву граждан на военную службу осуществляются в плановом порядке.

В целях оперативного и своевременного принятия решений, направленных на выполнение госзадания, предложено усилить совместную организационную работу военных комиссариатов районов и органов местного самоуправления, определить медучреждения для обследования призывников, обеспечить медкомиссии врачами-специалистами.

Соответствующие решения приняты в ходе заседания.