В Мордовии сотрудники УФСБ кардинально изменили статус начальника колонии, подозреваемого во взятке

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия в отношении начальника возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, бизнес-схема служивого была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия при содействии отдела собственной безопасности регионального УФСИН. Подозреваемого задержали,19 ноября он заключен под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого. Расследование продолжается.