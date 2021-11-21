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Происшествия21 ноября 2021 15:04

В Мордовии сотрудники УФСБ кардинально изменили статус начальника колонии, подозреваемого во взятке

За покровительство осужденному от его знакомого полковник получил мобильный, телевизор и комплект спутникового ТВ
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия в отношении начальника возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, бизнес-схема служивого была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия при содействии отдела собственной безопасности регионального УФСИН. Подозреваемого задержали,19 ноября он заключен под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого. Расследование продолжается.

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