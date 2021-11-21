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Общество21 ноября 2021 11:00

Новый горнолыжный комплекс в Атяшевском районе Мордовии откроется в конце года

Накануне площадку будущего объекта посетил глава республики Артем Здунов
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Главы РМ

К новогодним праздникам планируется открыть три трассы: учебную, основную и для катания на тюбингах. На всех будет работать подъемник. На территории комплекса «Каменка» также разместятся кафе и пункты проката инвентаря. Открытие объекта поможет создать 20 новых рабочих мест.

По мнению главы республики Артема Здунова, новый горнолыжный комплекс поможет привлечь туристов из других регионов.

- Самое главное, прошу пристальное внимание уделить вопросам безопасности катания, - сказал Артем Алексеевич.

В будущем планируется построить на территории комплекса гостиницу, санаторий, конноспортивный клуб и другое.

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