Новый горнолыжный комплекс в Атяшевском районе Мордовии откроется в конце года

Фото: Пресс-служба Главы РМ

К новогодним праздникам планируется открыть три трассы: учебную, основную и для катания на тюбингах. На всех будет работать подъемник. На территории комплекса «Каменка» также разместятся кафе и пункты проката инвентаря. Открытие объекта поможет создать 20 новых рабочих мест.

По мнению главы республики Артема Здунова, новый горнолыжный комплекс поможет привлечь туристов из других регионов.

- Самое главное, прошу пристальное внимание уделить вопросам безопасности катания, - сказал Артем Алексеевич.

В будущем планируется построить на территории комплекса гостиницу, санаторий, конноспортивный клуб и другое.