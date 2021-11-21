Следователи СК РФ по Пензенской области выясняют причины смерти мужчины при пожаре

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Причина пожара будет установлена в ходе проведения доследственной проверки.

Каменским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области проводится комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств гибели мужчины и произошедшего возгорания.

По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение.