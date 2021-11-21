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Происшествия21 ноября 2021 7:49

Следователи СК РФ по Пензенской области выясняют причины смерти мужчины при пожаре

При ликвидации пожара в селе Андреевка Каменского района обнаружено тело хозяина дома 1954 года рождения
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Причина пожара будет установлена в ходе проведения доследственной проверки.

Каменским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области проводится комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств гибели мужчины и произошедшего возгорания.

По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение.

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