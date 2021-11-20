В Саранске состоялся фестиваль национальных культур «Огаревский колорит»

Фото: Пресс-служба Главы РМ

В фестивале принял участие глава республики Артем Здунов. Он отметил, что сейчас в стенах МГУ им. Огарева учатся более двух с половиной тысяч студентов из 50 стран мира.

- Вы обогащаете жизнь нашей республики. Саранск для вас уже второй дом, - подчеркнул Артем Алексеевич.

Слова благодарности прозвучали в адрес преподавательского состава вуза. Глава Мордовии вручил сотрудникам университета государственные награды.

Завершился фестиваль праздничным концертом, во время которого студенты из различных стран исполнили народные песни и танцы.