Губернатор призвал к формированию единой градостроительной политики в Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

При рассмотрении проекта закона «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и госвласти Пензенской области» глава субъекта РФ указал на необходимость упорядочивания процедур в сфере архитектуры и строительства.

«Строительство дорог, коммуникаций, социально значимых и жилых объектов – надо, чтобы был единый облик, единые архитектурные подходы к его формированию. В первую очередь это касается пензенской городской агломерации», - подчеркнул Олег Мельниченко.

«Закон об агломерациях на сегодняшний день разработан на уровне Правительства России, Министерства экономического развития РФ. И наш закон направлен на выстраивание единой градостроительной архитектурной политики на территории Пензенской области», - прояснил он.

По мнению Олега Мельниченко, целесообразно использование в регионе эффективного нижегородского, белгородского опыта, практики других российских регионов,

Должен быть узнаваемый облик регионального центра, свои «изюминки»,единая градостроительная политика. Предложенный проект закона предусматривает поэтапность перехода на новые условия. Предстоит принять соответствующую нормативно-правовую базу в Пензенской области, сформировать рабочую группу в составе правительства и Законодательного Собрания.