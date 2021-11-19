Борису Зубкову присвоено звание «Почётный гражданин Пензенской области» (посмертно)

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Уроженец села Трофимовка Бессоновского района Борис Зубков закончил пензенский инженерно-строительный институт, в 1964 году возглавил обком ВЛКСМ.

Спустя десять лет стал первым секретарем Ленинского райкома КПСС. С 1979-го работал в высшем органе регионального управления - обкоме КПСС, в 1990-1991 - первый секретарь Пензенского обкома, а с 1994 и до последних дней своей жизни возглавлял областной комитет КПРФ.

Не раз избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, областного Совета народных депутатов, депутатом Законодательного Собрания Пензенской области.

Глава субъекта РФ Олег Мельниченко и спикер регионального парламента Валерий Лидин вручили грамоту Почётного гражданина Пензенской области и ленту Алевтине Петровне Зубковой— вдове Бориса Фёдоровича.

«Благодарна Законодательному Собранию, областной и городской власти за внимание к памяти Бориса Фёдоровича. Он всегда очень болел за прошлое, настоящее и будущее нашей области, за людей, которые жили на этой земле. И старался делать всё, чтобы им жилось лучше. Я благодарю вас всех за память о нём, пусть она хранится в наших сердцах», – поблагодарила Алевтина Петровна, принимая соотвествующие регалии.