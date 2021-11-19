В Саранске начала работу выставка, приуроченная к 145-летию скульптора Степана Эрьзи

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Выставка начала работу в Музее изобразительных искусств имени С. Эрьзи. В экспозицию вошли работы как из фонда учреждения, так и хранящиеся в Русском музее в Санкт-Петербурге. Как отмечает директор саранского музея Людмила Нарбекова, то, что в Саранске выставляются экспонаты, ранее демонстрировавшиеся в культурной столице нашей Родины, - событие эпохальное. Сам Эрьзя всегда хотел, чтобы его произведения стали достоянием всего Отечества.

Глава Мордовии наградил представителей творческой среды республики, а после ознакомился с экспозицией.

- В работах Эрьзи есть жизнь, движение, от них веет историей, - поделился Артем Здунов.

Выставка открыта до 9 января.