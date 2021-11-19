Олегу Мельниченко вручена награда за реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Участников семинара приветствовали первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, помощник Президента России, секретарь Госсовета Российской Федерации Игорь Левитин.

Губернатору Пензенской области вручена награда за достижение наилучших показателей в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» по итогам 2021 года.

«В текущем году в регионе общий объём средств на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» составил свыше 3 млрд 854 млн рублей. Из них 78% - из федерального бюджета. Работа велась по направлениям – строительство и реконструкция капиталоёмких объектов и приведение в нормативное состояние автодорог пензенской агломерации», - прокомментировал Олег Мельниченко тему после церемонии награждения.

По словам Главы субъекта Федерации, всего в рамках нацпроекта в этом году отремонтировано 130 км автодорог. В области до 65,2% увеличена доля автодорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, повышен уровень безопасности дорожного движения - установлено дополнительно – семь светофорных объектов, 260 дорожных знаков, 8 пешеходных переходов, в надлежащий вид приведено свыше 46 тыс. кв. м тротуаров.