Кто в ответе за загрязнение старицы реки Суры?

Фото из архива редакции

Река Сура считается третьим по значимости и количеству переносимой воды притоком Волги. Имея протяженность более 840 километров, она протекает по территориям Ульяновской, Пензенской и Нижегородской областей, а также Республик Мордовии, Марий Эл и Чувашии.

Информация о проблемах с экологией в окрестностях водной артерии в нашем регионе появляются в сети с завидной регулярностью: то рыба массово дохнет, то запахи неприятные сбивают с ног. А в последнее время пользователи социальных сетей дружно тыкают пальцами в сторону предприятия «Маяк», - предприятия, к слову, трепетно относящегося к окружающей среде и исправно платящее все налоги, в том числе, и налог на выбросы, и штрафы. Но так уж вышло, что холдинг был построен неподалеку от старицы Суры, и посему население Пензы дружно решило: вот кто главный виновник, вот кто загрязняет нашу реку. Ведь больше-то некому!

«Маяк» - ближайшее к данному водному объекту предприятие.

Проверяющие органы со всей ретивостью, на которую способны сотрудники подобных ведомств, мигом учредили ряд проверок, подкрепляемых праведным гневом пользователей социальных сетей, внеся сумятицу в уже отлаженный механизм. Мы решили тоже не оставаться в стороне и первым делом посетили само предприятие и задали несколько вопросов его сотрудникам.

ВЗГЛЯД ПЕРВЫЙ. ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Начальник Центральной производственной лаборатории ОАО «Маяк» Елена Плотникова отмечает, что вода перед сбросом проходит немалый путь:

- Мы постоянно контролируем этот процесс. Вода перед сбросом проходит несколько этапов очистки, проверяется на мутность, уровень взвешенных веществ, PH. Наше предприятие заключило договор с аккредитованной лабораторией ЦЛАТИ, которая провела химический анализ наших сточных вод и воды в реке рядом с нашей точкой сброса. Результаты анализа доказали, что наши отходы не оказывают острого токсического влияния на живые организмы, а значит, к гибели рыбы наше предприятие не имеет отношения.

Постойте, но если рыба дохнет не из-за слива сточных вод, то в чем причина? И откуда запах?

- Уровень воды в старице Суры упал и продолжает падать, - объясняет нам ведущий инженер-технолог бумажного производства ОАО «Маяк» Николай Хрунтяев. - Это сказалось не только на экологической обстановке в районе, но и нашем производстве тоже. Забирая воду из Суры для наших нужд, мы сталкиваемся с тем, что она имеет много примесей. Как следствие – на фабрике забиваются фильтры, а производство некоторых видов продукции пришлось и вовсе свернуть.

Падение уровня воды и отсутствие течения привело к тому, что старица начала естественным путем превращаться в болото: отсюда и запахи, и массовая гибель рыбы.

ВЗГЛЯД ВТОРОЙ. ЛИЧНЫЙ

В нашей профессии привыкаешь не верить на слово.

Садимся в машину и едем к злополучной старице, дабы увидеть все своими глазами. В первую очередь, делаем остановку выше точки сброса воды с «Маяка» - там, где по логике (раз по некоторым предположениям, в экологической катастрофе виноваты сточные воды предприятия), должна быть идеальная экологическая обстановка. Но на деле до идеальности еще очень далеко: взгляд то и дело цепляется за пластиковые пакеты, разбитые бутылки, автомобильные шины. Земля, словно первым снегом, щедро усыпана окурками и фантиками.

Не меньше вредит экологии мусор, разбросанный здесь нерадивыми гражданами. (фото из архива редакции)

Как? Неужто и тут «Маяк» постарался? Нет. Увы, все это – дело рук наших с вами соотечественников, не усвоивших с детства простого правила: если рядом нет урны, положи мусор в карман/сумку/багажник, чтобы выкинуть его потом, при случае, и привыкших загаживать все вокруг себя. К тому, как выяснилось, в Суру сбрасываются также и сточные воды частного сектора, находящегося неподалеку.

А вот территория, примыкающая к «Маяку», напротив, выглядит облагороженной. Сразу видно: субботники здесь проводятся на постоянной основе. И на ум приходит только старая русская поговорка – от беспорядка всякое дело шатко. А ОАО «Маяк», являющееся одним из ведущих предприятий в Пензенской области, просто не может себе позволить, чтобы на какой-то из его территорий был беспорядок.

В завершении своего рассказа хочется пожелать всем любителям обвинять и тыкать пальцем: не будьте скоры в своих суждениях. Мир куда сложнее, чем мы думаем.