В Пензенской области из горящего дома успел спастись сын погибшего при пожаре мужчины

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Зареченским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины при пожаре.

В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в ночь с 16 на 17 ноября 2021 года в доме по улице Садовой в селе Ермоловка Пензенского района произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилой части дома обнаружено тело мужчины 1950 года рождения. По имеющейся информации, из горящего дома успел спастись его сын 1977 года рождения.

При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств гибели мужчины и причины пожара.