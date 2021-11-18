Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 ноября 2021 8:52

В Пензе бойцы ОМОН регионального управления Росгвардии построили гастарбайтеров и работодателей

За незаконное привлечение к труду иностранных граждан к ответственности привлечено 2 работодателя, 2 иностранца без документов, также выявлено 2 факта нарушения правил пребывания в РФ
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В Пензе сотрудники полиции проверили соблюдение миграционного законодательства на строительном объекте.

При поддержке бойцов ОМОН регионального управления Росгвардии сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области проверили соблюдение миграционного законодательства на строительном объекте, расположенном на ул. Кижеватова.

Проверено 28 иностранных граждан, составлено 4 протокола об административном правонарушении. К ответственности за осуществление трудовой деятельности без необходимых документов привлечено 2 иностранцев, 2 - за незаконное привлечение к труду на территории России иностранных граждан, также выявлено 2 факта нарушения правил пребывания в РФ.

Интересное