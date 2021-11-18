В Пензе бойцы ОМОН регионального управления Росгвардии построили гастарбайтеров и работодателей

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В Пензе сотрудники полиции проверили соблюдение миграционного законодательства на строительном объекте.

При поддержке бойцов ОМОН регионального управления Росгвардии сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области проверили соблюдение миграционного законодательства на строительном объекте, расположенном на ул. Кижеватова.

Проверено 28 иностранных граждан, составлено 4 протокола об административном правонарушении. К ответственности за осуществление трудовой деятельности без необходимых документов привлечено 2 иностранцев, 2 - за незаконное привлечение к труду на территории России иностранных граждан, также выявлено 2 факта нарушения правил пребывания в РФ.