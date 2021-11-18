В Пензенскую область для госпиталей доставлено более 400 кислородных концентраторов

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Основной задачей при этом стало оснащение инфекционных госпиталей современными аппаратами для респираторной поддержки пациентов.

Поставляемое по поручению губернатора в регион новое оборудование позволит дополнить медикаментозную помощь кислородотерапией, облегчит состояние ковидных больных, поможет исключить риск развития негативных последствий.

В настоящее время около 78% пациентов в стационарах нуждаются и получают адекватную респираторную поддержку. Из 3754 развернутых в области инфекционных коек к кислороду подключены 2530.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

«Мы укрепляем материально-техническую базу стационаров, работающих с коронавирусными пациентами. На приобретение специальной кислородно-дыхательной аппаратуры из областного бюджета выделено порядка 50 млн рублей», - отметил Олег Мельниченко.

Ранее главой субъекта Федерации принято решение о направлении дополнительных финансовых средств на закупку и установку на территориях учреждений здравоохранения четырёх кислородных станций. Всего до конца года в больницах будет действовать 7 кислородных станций.