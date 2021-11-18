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Происшествия18 ноября 2021 7:27

В Саранске ревность довела мужчину до суда

В доме, где проживала его жена, он вмонтировал в мягкую игрушку миниатюрный цифровой видеорегистратор для последующей записи речевой и визуальной информации
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

Изобретательный ревнивец поставил игрушку на полку для последующей записи речевой и визуальной информации. Ничего не подозревавшая супруга, спустя некоторое время, обнаружила устройство и обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

Собранные следственным отделом по Ленинскому району Саранска СУ СК России по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 63-летнему местному жителю, признанному виновным в незаконном производстве технического спецсредства, предназначенного для негласного получения информации.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

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