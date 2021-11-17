Дорогие читатели в Пензе и Саранске, побудьте с «толстушкой» наедине, читайте на здоровье

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Все о поставленном на Украину турецком беспилотнике «Байрактар» в еженедельнике (17-24 ноября 2021) вам расскажет военный обозреватель «КП» полковник Виктор Баранец. Читайте (Стр. 2-3) и узнаете, реально ли воздушное сражение наших летательных аппаратов с «Байрактарами»?

Виктор приводит мнение авторитетных источников о том, что расположенные в Крыму российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны полностью нейтрализовать хваленые «Байрактары», причем на территории всей Украины.

В номере под рубрикой «Встреча для вас», читатель, подробности об инаугурации и про рабочие будни избранного нами губернатора Олега Владимировича Мельниченко – его тревогах, планах и первых результатах – взгляд не чиновника, а вашего земляка, журналиста. (12-13 стр.)

Хотите узнать о шекспировских страстях в театральной жизни столицы – отставке народного любимца Александра Ширвиндта и перспективах судебных разбирательств уволенных актеров с Олегом Меньшиковым – смотрите (8-9 стр.)

Евгений Черных продолжает рассказ о внебрачных детях великих людей прошлого.

В легендарном собственноручно составленном донжуановском списке Александра Пушкина есть Ольга – единственная крепостная крестьянка среди благородных дев и дам. Роман дворянина с крепостной длился полтора года.

Весной 1826-го Пушкин пишет Вяземскому:

«Письмо это тебе вручит очень милая и добрая девушка, которую один из твоих друзей неосторожно обрюхатил. Приюти ее в Москве и дай денег, сколько ей понадобится, а потом отправь в Болдино (в мою вотчину, где водятся курицы, петухи и медведи). При сем с отеческой нежностью прошу тебя позаботиться о будущем малютки, если то будет мальчик. Отсылать его в Воспитательный дом мне не хочется – а нельзя ли его покамест отдать в какую-нибудь днеревню… Милый мой, мне совестно, ей-богу… но тут уж не до совести.»

Евгений Черных (6-7 стр.)

И в наше пандемийно-дискуссионное время без анекдотов никак:

Как говорят электрики, лучше уж изоляция, чем заземление…

(Стр. 30).