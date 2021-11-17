Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 ноября 2021 12:37

В Пензе более 100 доноров АО «ППО ЭВТ имени В. А. Ревунова» сдали 45 литров крови

Акция «Донор - машиностроитель» проходила на территории предприятия с 15 по 17 ноября
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области

Донорская акция проводилась в рамках соглашения между Пензенским областным клиническим центром крови и Пензенским региональным отделением «СоюзМаш России».

Руководитель Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова отметила, что потребность в донорской крови есть всегда, поскольку травмы, аварии, ожоги и прочие экстренные ситуации, когда требуется переливание, появляются постоянно.

В ходе акции выездной бригадой Центра крови заготовлено более 45 литров цельной донорской крови, которая будет разделена на компоненты, обследована и передана в лечебные учреждения региона.

Интересное