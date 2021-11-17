В Пензе более 100 доноров АО «ППО ЭВТ имени В. А. Ревунова» сдали 45 литров крови

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области

Донорская акция проводилась в рамках соглашения между Пензенским областным клиническим центром крови и Пензенским региональным отделением «СоюзМаш России».

Руководитель Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова отметила, что потребность в донорской крови есть всегда, поскольку травмы, аварии, ожоги и прочие экстренные ситуации, когда требуется переливание, появляются постоянно.

В ходе акции выездной бригадой Центра крови заготовлено более 45 литров цельной донорской крови, которая будет разделена на компоненты, обследована и передана в лечебные учреждения региона.