Олег Мельниченко посетил премьеру спектакля «Мертвые души»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Спектакль был поставлен по поэме Николая Гоголя в сценической версии Михаила Булгакова на деньги правительственного гранта. Посетить постановку можно было при наличии QR-кода или медотвода.

- Если жители региона продолжат активно прививаться, то постепенно мы будет снимать ограничения, - отметил Олег Мельниченко.

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Согласно Соглашению, подписанному между нашим регионом и Россотрудничеством, в будущем «Мертвые души» в постановке нашего театра, смогут увидеть и в странах СНГ.