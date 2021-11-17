Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды17 ноября 2021 10:44

Олег Мельниченко посетил премьеру спектакля «Мертвые души»

Показ состоялся во вторник, 16 ноября
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Спектакль был поставлен по поэме Николая Гоголя в сценической версии Михаила Булгакова на деньги правительственного гранта. Посетить постановку можно было при наличии QR-кода или медотвода.

- Если жители региона продолжат активно прививаться, то постепенно мы будет снимать ограничения, - отметил Олег Мельниченко.

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Согласно Соглашению, подписанному между нашим регионом и Россотрудничеством, в будущем «Мертвые души» в постановке нашего театра, смогут увидеть и в странах СНГ.

КультураИнтересное