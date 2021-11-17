В Пензе новые штрихи появляются в облике улицы Московской

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Об этом стало известно во время выездного совещания заместителя главы администрации Пензы Магомеда Агамагомедова в среду, 17 ноября 2021 года.

В обсуждении хода капитального ремонта главной пешеходной улицы областного центра приняли участие начальник управления капитального строительства города Павел Семенов, представители проектной и подрядной организаций.

На правой стороне участка, ограниченного улицами Кураева и Карла Маркса, завершены работы по устройству ливнеприемных лотков, бордюров под ступени, проложены кабельные выводы для опор освещения. Мощение гранитной плиткой выполнено на 80%.

Подрядная организация планирует к концу ноября замостить правый отрезок полностью. На сегодняшний день эта часть открыта для прохода, обустроен переход с одной стороны улицы на другую.

Центральная часть улицы отсыпана песком для удобства пешеходов и проезда спецтехники. На левой стороне ведется устройство ливнеприемных лотков, сетей связи и освещения. Возможность укладки гранитной плитки будет зависеть от погодных условий.

«В любом случае, нужно обеспечить доступ до объектов для жителей», – нацелил подрядчика Магомед Агамагомедов.

Напомним, что весь комплекс работ с благоустройством, установкой малых архитектурных форм, освещением, озеленением планируется завершить до июня 2022 года.