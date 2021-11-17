4800 доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» поступили в Пензенскую область

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По информации пресс-службы министерства здравоохранения Пензенской области, особенностью данного транша является пятидозная фасовка. То есть один флакон содержит 5 доз биологического препарата, что предполагает одновременное присутствие 5 человек, допущенных к вакцинации после проведенного медицинского осмотра. Также необходимо отметить, что после вскрытия и размораживания флакон пригоден к применению строго в течение 2-х часов.

В связи с ограниченной партией препарат будет доставлен до лечебных учреждений в небольших количествах.

Напомним, что в соответствии с инструкцией препарат «Спутник Лайт» применяется для профилактики новой коронавирусной инфекции у граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Лицам старше 60 лет применение данного препарата разрешено только для повторной вакцинации или переболевшим ранее.

Лицам 60 +, не привитым ранее против COVID-19 и не болевшим новой коронавирусной инфекцией, для формирования иммунитета не рекомендовано применение препарата «Спутник Лайт» в связи со снижением функции иммунной системы. Для иммунизации данной категории населения рекомендуется использовать имеющиеся двухкомпонентные препараты («Спутник V» и «ЭпиВакКорона»).

Также акцентируем внимание жителей региона, что согласно официальному письму Минздрава России, сертификаты о первичной вакцинации препаратом «Спутник Лайт» формируются на Едином портале государственных услуг спустя 21 день после вакцинации.