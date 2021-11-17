В Пензенской области на пруду перевернулась надувная лодка с двумя рыбаками

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

13 ноября 2021 года трое приятелей отправились на рыбалку на пруду в селе Колышлейка Пензенского района. Один из них остался на берегу, а двое поплыли на надувной лодке. По ходу движения 35-летний мужчина решил пересесть на другое место в лодке, но потерял равновесие, в результате чего лодка перевернулась.

Доплыть до берега смог лишь один, второй скрылся под водой.

Приятели сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

Тело погибшего обнаружено 14 ноября работниками Пензенского пожарно-спасательного центра.

Зареченским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области проводится доследственная проверка по факту смерти жителя Пензы 1986 года рождения.

При осмотре на теле мужчины каких-либо телесных повреждений не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Устанавливаются все обстоятельства смерти мужчины. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.