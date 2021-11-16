Губернатор Пензенской области провёл рабочую встречу с руководителем Рособрнадзора

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В работе также приняла участие руководитель федеральных проектов Рособрнадзора, директор по развитию ГК «Просвещение» Наталья Алтыникова.

Открывая деловое общение, глава областной исполнительной власти отметил тенденцию по увеличению бюджетных мест в учебных заведениях региона, подчеркнул нацеленность на подготовку специалистов востребованных профессий. Молодые люди ориентируются на реальные профессии, которые в дальнейшей жизни смогут обеспечить их материальное положение.

По мнению Олега Мельниченко, речь о специалистах IT-отрасли, архитектуры, строительства, металлообработки, а также сферы услуг, в том числе, в области гостеприимства – те, кто будут работать в туристической отрасли.

При этом глава субъекта Федерации уточнил, что в Пензенской области, как регионе с развитым агропромышленным комплексом, сохраняется большая потребность в специалистах сельскохозяйственной отрасли.

Стороны затронули также важную тему снижения нагрузки на школьного учителя путём освобождения его от необходимости заполнения большого количества документации.

Анзор Музаев предложил реализовать в Пензенской области пилотный проект, направленный на решение этой проблемы. Олег Мельниченко поддержал инициативу.

Кроме того, глава региона и руководитель федеральной службы по надзору в сфере образования и науки обсудили темы наставничества, преемственности образовательных программ среднего и высшего звена. Рассмотрели вопросы эффективных механизмов управления качеством образования.