В Пензе в гаражах полицейские изъяли около 2 тысяч литров спиртосодержащей жидкости

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Склады со спиртосодержащей жидкостью и бутылками для розлива алкоголя сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Пензе обнаружили в нескольких гаражах, расположенных на улицах Литвиновой Поляны, Полярной и Ладожской.

Сотрудниками полиции было изъято около 2 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, которая хранилась в пластиковых бутылках объемом 5 литров и стеклянной таре объемом 0,5 литра.

Полицейские выяснили, что пензенец 1969 года рождения покупал спирт, разбавлял его водой и затем разливал в бутылки. Данную продукцию он реализовывал в нескольких барах Пензы.

Также в гараже у мужчины были обнаружены пустые бутылки и крышки.

Изъятое направлено на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области.

Мужчина дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 171.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.